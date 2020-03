La xifra de morts per coronavirus a Espanya arriba al seu màxim amb 832 en un dia

La crisi del coronavirus

28.03.2020 | 15:44

La xifra de víctimes per Covid-19 a Espanya arriba als 5.690 amb una xifra rècord de morts en un dia, 832, xifra que es va assolir ahir. Les autoritats diuen que ens apropem al pic de la pandèmia, és a dir, al moment en que la gràfica de afectats i difunts comença a baixar. Tot i així, Itàlia, país amb que el desenvolupament de la crisi està sent paral·lel, només que amb dues setmanes de diferència, continuen batent rècords de defuncions i ahir, en només un dia en van registrar 919 difunts. L'increment de morts a Espanya és d'un 17 per cent, respecte a divendres, dada que segons els experts permet aplanar una mica la gràfica.