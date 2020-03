La doctora Rosa Maria Ros, directora del Centre Dental Les Escoles. La doctora Rosa Maria Ros, directora del Centre Dental Les Escoles.

Terrassa té una de les poques clíniques dentals obertes

Redacció

28.03.2020 | 04:00

Terrassa disposa d'una de les poques clíniques dentals que roman oberta a Catalunya per atendre urgències durant l'estat d'alarma. Segons el Reial Decret dictaminat pel Govern espanyol el passat 14 de març, els centres sanitaris d'àmbits com l'odontologia, la fisioteràpia, l'oftalmologia o la podologia no tenen...