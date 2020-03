El Terrassa FC congela les quotes del futbol base

28.03.2020 | 20:10

El Terrassa FC ha emès un comunicat en el que fa públic que com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Covid-19, congela fins a nou avís tots els rebuts de les quotes que s'han de girar a les famílies amb jugadors als equips de futbol base, futbol femení i futbol sala del Terrassa FC. El club ha sol·licitat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) davant el Departament de Treball per causes de tancament per força major que afecta a la totalitat de treballadors del club.