El PSC demana a l'Ajuntament que valori la petició de recolzament de la UME  

28.03.2020 | 04:00

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Terrassa ha demanat al Govern municipal que valori la necessitat de demanar ajuda a altres administracions, com pot ser la Unitat Militar d'Emergències (UME) per al recolzament de les tasques de desinfecció de determinats espais de la ciutat, tal com han fet els alcaldes i alcaldesses d'algunes ciutats de l'entorn de Terrassa, com són Sabadell, Rubí, Badalona i L'Hospitalet de Llobregat. Segons el president del grup socialista, Alfredo Vega: "En aquests moments de crisi sanitària Terrassa no es pot permetre prescindir de qualsevol ajuda possible que repercuteixi de forma positiva a la nostra ciutat". Vega ha anunciat que: "hem demanat que es valori i estudiï la necessitat de demanar el recolzament de la UME en aquestes tasques tan importants com són les de desinfecció dels espais més concorreguts de la ciutat". El PSC demana la valoració de la petició d'ajuda de la UME com a complement a l'esforç que estan fent els diferents serveis públics.

Els horaris del telèfon gratuït 010 es redueixen en la franja vespre-nit

Els horaris del telèfon gratuït d'informació 010, de l'Ajuntament de Terrassa, s'ha reduït lleugerament, en la franja de vespre-nit, adaptant-se a la demanda de la ciutadania. Així, el servei telefònic deixarà de prestar-se en l'horari de 20 a 21 hores, laborables i festius inclosos. En aquesta franja la mitjana de trucades diàries era de 3. El dissabte, el servei es prestarà fins a les 19 hores i el diumenge, fins a les 15 hores.

L'Ajuntament activa una agenda per oferir als ciutadans propostes d'activitats

El govern municipal posarà enmarxa a partir d'avui una nova web, www.agendaterrassa.org, que inclourà activitats i propostes culturals, educatives, d'entreteniment, audiovisuals i per a infants i joves. El projecte, produït des dels serveis municipals de Comunicació, ja estava previst pel Consistori, que ha decidit accelerar-lo al màxima a través d'una "versió beta" que anirà enriquint.

Un vehicle de l'ADF es destina a fer tasques informatives a l'entorn forestal

A partir d'aquest cap de setmana, un vehicle de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) es destinarà a fer tasques informatives als camins i boscos de l'entorn natural de Terrassa. L'Ajuntament recorda a la ciutadania que en l'actual estat d'alarma no es poden utilitzar com a zones d'esbarjo ni l'entorn natural ni les places i zones verdes de la ciutat.