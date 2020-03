Operaris de l'empresa contractada per l'Ajuntament als voltants del Mercat de Sant Pere. ajuntament Operaris de l'empresa contractada per l'Ajuntament als voltants del Mercat de Sant Pere.

Neteja especial amb producte desinfectant a diverses zones Residus de les residències

Redacció

28.03.2020 | 04:00

No hi ha prou amb el confinament ni amb les mesures d'autoprotecció. Tampoc amb el tancament de parcs. Cal desinfectar la via pública. Això fan operaris d'una empresa contractada per l'Ajuntament i treballadors d'Eco-Equip. El dimarts al vespre i la nit, agents de la Policia Municipal van acompanyar un grup de treballadors...