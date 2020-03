L'Ajuntament inspeccionarà les residències de gent gran

La crisis del coronavirus

28.03.2020 | 18:26

A partir de dilluns, l'Ajuntament de Terrassa iniciarà un programa d'inspecció exhaustiva de totes les residències de gent gran de la ciutat. El Consistori pretén recavar informació actualitzada i completa sobre l'estat i les necessitats de les residències, de les persones acollides i del seu personal.

La inspecció, segons informa el mateix Ajuntament, serà voluntària en una primera fase i permetrà prendre decisions per tal de millorar, les condicions de cada centre per fer front a l'emergència sanitària. El serveis municipals també faran desinfeccions a l'entorn de les residències.

D'altra banda, l'equip de govern ha encarregat a la Policia Municipal el repartiment del material de protecció disponible per a residències de gent gran, iniciativa que ha començat avui mateix.