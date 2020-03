S'ENDUREIX EL CONFINAMENTEls treballs no essencials es paralitzen

La crisi del coronavirus

28.03.2020 | 20:28

El president del Govern d'Espanya ha anunciat aquesta tarda que s'enduriran a partir de dilluns les condicions del confinament. A partir de dilluns hi haurà noves restriccions i es paralitzaran les activitats que no siguin essencials. Els treballador s'hauran de quedar a casa amb un permís retribuït i recuperaran les hores quan acabi l'aïllament. Espanya acumula un total de 5.704 morts per causa del coronavirus, amb 72.248 contagis controlats. La mesura es mantindrá vigent entre el 30 de març i el 9 d'abril, aprofitant el període vacacional de Setmana Santa. El President Sánchez s'ha remés al decret d'alarma quan se li ha preguntat per les activitats essencials i nomas ha concretas per dir que les mitjans de comunicació, sense distinció, són un servei essencial.