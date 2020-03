La crisi del coronavirus

28.03.2020 | 19:29

El president del Govern d'Espanya ha anunciat aquesta tarda que s'enduriran a partir de dilluns les condicions del confinament. A partir de dilluns hi haurà noves restriccions i es paralitzaran les activitats que no siguin essencials. Els treballador s'hauran de quedar a casa amb un permís retribuït i recuperaran les hores quan acabi l'aïllament. Espanya acumula un total de 5.704 morts per causa del coronavirus, amb 72.248 contagis controlats.