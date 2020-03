Diari de Terrassa bat rècords a internet

Redacció

28.03.2020 | 04:00

La web de Diari de Terrassa ha superat ja en el mes de març el milió de visites a pàgines amb un total d'1.028.509 visites a data d'ahir, amb el que el mes de març se superarà el rècord de visites al nostre diari digital. Quant a audiències, també el mes de març està batent rècords amb un total de 167.164 usuaris únics que han obert un total de 407.423 sessions. Això implica un creixement en nombre d'usuaris del 86,77 per cent respecte de febrer i hem doblat el nombre d'usuaris nous. Quant al perfil dels usuaris, poc menys del 20 per cent és d'una franja d'edat entre els 25 i els 34 anys i se situa en el 23 per cent amb escassa diferència els usuaris d'entre 35 i 44 anys i de 45 a 64. Diari de Terrassa també està trobant una gran resposta dels terrassencs a les xarxes. Ahir, a Facebook superàvem els 24.000 seguidors; a Instagram hi havia més de 21.200 i a Twitter se superava la xifra d'11.700 seguidors. Mentre que el canal de YouTube superava també les 125000 reproduccions.

La crisi del coronavirus ha generat un gran interès per la informació de qualitat que ofereixen els mitjans periodístics i tot i les dificultats i Diari de Terrassa està responent als seus lectors.