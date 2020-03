Una religiosa salesiana elabora material d'ús mèdic per lluitar contra la pandèmia. Una religiosa salesiana elabora material d'ús mèdic per lluitar contra la pandèmia.

El Consorci Sanitari de Terrassa demana vetes i gomes per les bates

J. Ll.

28.03.2020 | 04:00

Una merceria va fer una donació de teixits, però el material ja s'ha acabat. I fa falta més. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha fet una crida a través de les xarxes socials per a obtenir vetes i gomes. Vetes per als colls de les bates i gomes per als punys. Les bates són de material plàstic i les...