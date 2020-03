Terrassa, Rubí i Castellbisbal demanen un hospital de campanya al pavelló de Can Jofresa

Pavelló de Can Jofresa.

La crisi del coronavirus

27.03.2020 | 19:19

Els ajuntaments de Terrassa, Rubí i Castellbisbal han decidit sol·licitar que s'estableixi un hospital de campanya al pavelló del poliesportiu de Can Jofresa de Terrassa, i un centre d'atenció sanitària d'emergència per a persones malaltes amb símptomes lleus al pavelló poliesportiu de la Llana (Rubí). Aquests dos equipaments podrien donar assistència a tota l'àrea d'influència on dona servei l'Hospital de Terrassa i estarien a disposició de les autoritats sanitàries segons la proposta.