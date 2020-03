Gran resposta ciutadana a la recollida municipal d'ofertes de voluntariat

La crisi del coronavirus

27.03.2020 | 04:00

L'Ajuntament té en marxa una recollida de dades de voluntariat i oferiments, a través de la web www.terrassa.cat/voluntariat-coronavirus. Les dades, actualitzades a primera hora d'ahir, eren aquestes: 261 persones a la bossa ciutadana de voluntariat i 43 empreses/entitats a la bossa d'oferiments. El Consistori agraeix "la bona resposta ciutadana". El servei de Qualitat Democràtica està en contacte de forma permanent amb Creu Roja i Protecció Civil per al traspàs d'informació de les bosses per cobrir les necessitats dels projectes en funció dels criteris que es marquen per a cada actuació. S'està pre-seleccionant persones que puguin respondre a un voluntariat en l'àmbit sociosanitari, a partir del perfil professional que han descrit en el formulari.