Restablert el servei de les línies R4 i R8 interromput per una aparent fuita

EFE

27.03.2020 | 12:08

Les línies R4 i R8 de Rodalies de Renfe han recuperat el servei a les 9:40 hores en la totalitat del seu recorregut, després d'interrompre a les 7:40 la circulació entre Sant Sadurní i Castellbisbal per una aparent fuita de propanol en un vagó d'un tren de mercaderies a l'estació de Martorell (Baix Llobregat).

El tren de mercaderies feia el recorregut Portbou-Constantí quan aquest matí s'ha detectat l'aparent fuita a l'estació de Martorell, fins on s'ha desplaçat un equip dels Bombers per solucionar la incidència. Segons ha informat Renfe, després de la inspecció efectuada pels Bombers en el tren de mercaderies, "sembla que no hi havia cap fuita i podria ser una condensació d'aigua".