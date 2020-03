Dues persones denunciades per la policia per rentar un vehicle a la via pública

27.03.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar el dimecres 51 persones per incompliment de les mesures establertes al Reial Decret d'Estat d'Alarma. D'aquestes, 44 persones van ser denunciades perquè no van poder justificar davant la policia un motiu vàlid per trobar-se a la via pública. Altres dues persones van ser denunciades quan els...