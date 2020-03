Denunciades 35 persones per incompliment del confinament

Dia a dia, la Policia Municipal sanciona a persones per no cumplir l'estat d'alarma.

Dia a dia, la Policia Municipal sanciona a persones per no cumplir l'estat d'alarma.

La crisi del coronavirus

27.03.2020 | 19:21

La Policia Municipal va denunciar dijous 35 persones per incumplir el decret d'estat d'alarma. Els responsables de dos establiments també van ser denunciats per no complir l'horari màxim de tancament ordenat per l'alcaldia. Un dels vianants denunciats portava una capsa de samarretes al carrer de Núria i va amenaçar i insultar els agents. O sigui: també serà imputat. Les denúncies a dos individus van ser per molestar la resta de clients que estaven a la cua d'un comerç i no cumplir cap mesura de seguretat. Aquests fets van ocórrer a l'avinguda d'Àngel Sallent.