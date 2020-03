Càritas no tanca

La crisi del coronavirus

27.03.2020 | 13:02

Davant la crisi sanitària que estem vivint i la previsió que la situació de confinament serà llarga, Càritas Diocesana de Terrassa prorroga les mesures preses sense data límit, fins que pugui anunciar el retorn de l'activitat normalitzada. En aquesta línia, els mossens i els tècnics de Càritas seguiran fent acollida i acompanyament als participants, escoltant i atenent també a totes aquelles persones que davant la situació s'adrecen a Càritas per primera vegada, o hi tornen després d'haver superat una etapa anterior de circumstàncies difícils. Des dels diferents projectes d'atenció a les necessitats bàsiques se segueix distribuint aliments a les famílies que ho necessiten i atenent a les persones en situació de sense llar amb el servei de dutxes i el repartiment de menjar en format d'entrepà o carmanyola. Càritas vetlla per atendre les necessitats de les persones allotjades en el centre residencial i en pisos, que com tota la societat, resten confinades seguint les indicacions de les administracions.