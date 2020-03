El Moviment Veïnal en Acció vol el tancament total de Terrassa

La crisi del coronavirus

Redacció

26.03.2020 | 13:20

El Moviment Veïnal en Acció, promogut per associacions veïnals, entitats, comerços i autònoms de Terrassa, ha fet públic un manifest en què demana a l'Ajuntament de Terrassa que prengui les mesures necessàries i posi les eines oportunes perquè els ciutadans i ciutadanes de Terrassa puguin complir amb el confinament i la seva autoprotecció. En aquest sentit, volen que el consistori "insisteixi en sol·licitar a les autoritats competents el tancament total de la ciutat i els mitjans tècnics i humans adients per afrontar aquesta greu crisi mundial, si així ho requereix la situació".

El moviment també requereix l'obertura dels habitatges buits per a destinar-los com a habitatges hospitalaris, entenent que "això permetria descongestionar els hospitals locals i aquells espais que es puguin considerar adients per aquesta tasca difícil i singular". Paral·lelament, demanen a l'Ajuntament "que insisteixi fins a esgotament la responsabilitat de posar a disposició de tota la ciutadania el test de la Covid-19" i "un pla sobirà i de gestió de la recuperació de la crisis econòmica i sanitària un cop s'hagi tornat a la normalitat".

Asseguren que ells posen a disposició de les autoritats sanitàries de Terrassa els seus locals, personal voluntari, i qualsevol altre mitja possible,segons capacitat, per fer front a la Covid-19.