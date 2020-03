La crisi del coronavirus

26.03.2020 | 16:16

Calen vetes i gomes per bates al CST. Una merceria va fer una donació fa uns dies, però el material s'ha acabat. El Consorci Sanitari de Terrassa ha fet una crida per xarxes socials per demaner vetes pels colls i gomes pels punys de les bates de plàstic que un grup de cosidores està el·laborant de manera voluntària. Les donacions es canalitzen pel correu donacionscovid@cst.cat.