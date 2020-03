Serveis per als sanitaris al Don Cándido

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 19:20

L'Hotel Don Cándido serà a partir de divendres un centre de serveis per al personal sanitari de Terrassa. En principi la principal possibilitat era que acollís personal sanitari que vingués a Terrassa des d'altres localitats, però finalment será convertit en el mencionat centre de serveis. Tindrà dutxes i vestuaris, i espais per a descans, per al personal sanitari de la ciutat. El govern municipal ha informat aquesta tarda d'aquesta mesura després de la reunió del comitè d'emergència. El personal que ho desitgi podrà fer ús del Don Cándido quan finalitzi els seus torns de treball i abans de tornar a casa. La mesura, a través d'un acord amb l'empresa, permet disposar de les 76 habitacions de l'establiment. Els sanitaris podran utilitzar també el recinte de l'hotel com a aparcament.