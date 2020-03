La selectivitat, entre el 22 de juny i el 10 de juliol

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 15:23

La prova d'accés a la Universitat se celebrarà aquest curs entre el 22 de juny i el 10 de juliol en la seva convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en l'extraordinària i, a més, es cancel·len les proves de diagnòstic en Primària i Secundària. Ho ha aprovat aquest dimecres la ministra d'Educació, Isabel *Celaá, al costat dels consellers autonòmics del ram en conferència sectorial telemàtica, on s'ha acordat que "el model d'examen s'ajustarà a l'excepcionalitat" que suposa l'actual estat d'alarma per a no perjudicar l'alumnat. Així ho explica Educació en una nota, on també s'ha informat que se suspenen les proves d'avaluació diagnòstica, que actualment la Lomce fixa per a tercer i sisè de Primària i quart de l'ESO.