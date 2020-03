Fidels portant una imatge de la verge en l'edició de l'any passat. nebridi aróztegui Fidels portant una imatge de la verge en l'edició de l'any passat.

El Rocío queda suspès per la pandèmia

Redacció

25.03.2020 | 04:00

El Rocío a Catalunya, que s'havia de celebrar a Terrassa, s'ha suspès per la pandèmia. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) ho ha confirmat. El començament de la celebració estava previst per al 28 de maig i el final, per a l'1 de juny. La federació ja ho sospitava....