Un agent de la Policia Municipal a la carretera de Martorell. nebridi aróztegui Un agent de la Policia Municipal a la carretera de Martorell.

La policia denuncia 18 persones en un dia

Redacció

25.03.2020 | 04:00

Durant el cap de setmana van ser 167. Només dilluns, 18 persones van ser denunciades per la Policia Municipal de Terrassa per incumplir les mesures adoptades amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma pel COVID-19. Fins a 11 de les 18 persones denunciades ho van ser per caminar pel carrer sense poder demostrar cap causa justificada i...