Més de 50 denunciats per incumplir el decret

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 19:45

Són la minoria, però encara hi ha persones que obvien sense justificació les mesures excepcionals de confinament, segons les dades d'intervencions policials. Aquesta matinada i dimarts la Policia Municipal va denunciar 52 persones "per incompliment de les mesures establertes al Decret d'Estat d'Alarma en diverses actuacions". En dos casos les actuacions van ser a establiments.

De les 52 persones denunciades, 46 persones ho van ser per trobar-se a la via pública i no poder demostrar cap causa justificada d'acord amb el Decret d'Estat d'Alarma.

En un altre cas, la trucada d'un ciutadà va informar la Policia Municipal, a les 0.10 d'aquesta matinada, de la presència, durant més de dues hores, d'un individu a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer d'Estanislau Figueras. Una dotació policial va acudir al lloc i va denunciar a aquest individu per incompliment del decret; l'identificat no va poder justificar el motiu de trobar-se a la via pública. A més, també va quedar denunciat per tinença de substàncies estupefaents: els agents li van trobar a sobre una paperina amb 0,3 grams de pols blanca.

Diverses trucades van alertar la policia, a les 7.20 de la tarda de dimarts, de la presència d'un grup de persones a les escales de la Biblioteca del Districte 3, al Parc de Vallparadís. Uns agents van acudir al lloc i van identificar a una persona, a la que també se li va aixecar una acta de seguretat ciudadana per portar al damunt un cúter.

Quatre persones van ser denunciades dimarts per incompliment del Decret d'Estat d'Alarma en actuacions policials realitzades a dos establiments per exercir activitat. En el primer cas, un particular va informar la Policia Municipal, a les 7.15 de la tarda, que al carrer del Renaixement hi havia un establiment obert al públic. Els agents desplaçats al lloc van informar el propietari i el van denunciar perquè la seva botiga no està inclusa a la tipologia d'establiments amb permís per obrir. Una trucada va desencadenar també la segona intervenció, que va tenir lloc a les nou del vespre, a Can Parellada. La trucada va informar que hi havia un establiment obert al carrer d'Holanda, del qual entrava i sortia gent. Una patrulla va acudir al lloc, on va poder comprovar que se sentia música provinent de l'interior del local. Els agents hi van accedir a l'interior del local, on van trobar tres persones, que van quedar denunciades.

Durant el cap de setmana la cifra de denunciats per la Policia Municipal va ser de 167. Dilluns, els agents locals van cursar denúncies a 18 ciutadans.