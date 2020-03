Els ministres María Jesús Montero i Salvador Illa, ahir, en roda de premsa. Els ministres María Jesús Montero i Salvador Illa, ahir, en roda de premsa.

L'Estat avala el 80% dels crèdits a pimes

Redacció

25.03.2020 | 04:00

El Govern va aprovar ahir les condicions de la línia d'avals per a assegurar la liquiditat de pimes, autònoms i grans empreses afectades per la crisi del coronavirus i va posar en marxa un primer tram amb un import per 20.000 milions d'euros per a garantir els préstecs que sol·licitin. La ministra d'Hisenda,...