Concentració virtual contra la violència de gènere

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 15:27

L'Ajuntament i la Comissió 8 de Març han posat en marxa una concentració virtual contra violència vers les dones. Cada dia 25 de mes hi havia concentracions al Raval de Montserrat contra la violència. Ara, donades les circumstàncies, l'acte no serà presencial. Els organitzadors proposen que els ciutadans pengin fotos a les xarxes socials de set a vuit de la tarda d'avui. Les fotos han d'anar acompanyades de les etiquetes #JoSocAlRaval i #NiUnaMés, ubicant-les al Raval de Montserrat. L'Ajuntament ha reforçat l'atenció no presencial per garantir que mentre duri l'estat d'alarma es pugui atendre les dones que pateixen situacions de violència familiar.