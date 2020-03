La crisi del coronavirus

Redacció

25.03.2020 | 20:04

En aquesta terrible situació que es viu per la pandèmia del COVID-19, entre dades i dades d'augment d'infectats i especialment de persones que han perdut per desgràcia la vida, també hi ha una escletxa per l'esperança. Exemples de superació d'aquesta malaltia. Són models a seguir. Aquest vídeo recull l'alta d'un jove hospitalitzat a MútuaTerrassa i com rep els aplaudiments de tot el personal sanitari quan torna a casa seva. Imatges de vida, imatges d'il·lusió.