Terrassa té registrats gairebé 300 casos positius de COVID-19

Redacció

24.03.2020 | 08:37

Fa exactament dues setmanes, només se sabia d'un cas positiu a la ciutat. Es tractava d'una persona ingressada a l'Hospital de Terrassa. Ahir, ja fregaven els 300. Segons les dades oficials de Mútua i Hospital, entre els dos centres sanitaris constaven com a confirmats, ahir, 298 malalts afectats per COVID-19: 164 a MútuaTerrassa i 134 al centre de la carretera de Torrebonica.

A l'Hospital de Terrassa hi havia ahir 21 pacients a la UCI i 102 afectats per coronavirus a planta d'hospitalització, i s'havia detectat un altre cas a un pacient que es trobava a Urgències. Dos pacients que havien donat positiu també estaven a hospitalització domiciliària i vuit, a l'hospital de Sant Llàtzer.

Pel que respecta a MútuaTerrassa, les dades indicaven la confirmació de 164 positius, dels quals 38 es trobaven amb seguiment domiciliari i 126 estaven ingressats: 105 a planta, 16 a UCI i 5 a Urgències.

El director del Servei Català de Salut (CatSalut), Adrià Comella, va afirmar ahir que la sanitat catalana haurà "pràcticament doblat" a finals d'aquesta setmana la seva capacitat normal en les unitats de cures intensives (UCI) i que a finals de l'altra setmana aquesta s'haurà "probablement" triplicat, segons l'agència EFE. En roda de premsa telemàtica, Adrià Comella no va detallar les xifres concretes de capacitat, ja que aquestes tenen a veure amb tres elements "en equilibri" entre si que no es poden preveure amb exactitud: els espais, el material i els professionals disponibles.

El Departament de Salut de la Generalitat seguirà en tot cas "elaborant plans per anar augmentant la capacitat d'atenció a les persones crítiques", va dir. El Covid-19 és "una malaltia important" que afecta de manera crítica un 15% dels infectats, ha afegit, de manera que "el focus principal" ha d'estar posat en aquestes persones.

Setmanes dures

Comella va cridar a afrontar les properes tres o quatre setmanes, que seran "dures i molt dolentes" i de "màxima tensió", amb "mentalitat de victòria" i sempre "sense perdre l'esperança". Preguntat pels periodistes, va admetre que és probable que alguns Centres d'Atenció Primària (CAPs) tanquin les portes de manera que els hospitals puguin disposar dels seus recursos, materials o humans. També va admetre que la conselleria està estudiant la possibilitat de "concentrar" parts en determinats centres en els quals no es tractin pacients infectats per coronavirus.

Adrià Comella es va mostrar "preocupat" per "la caiguda" de part dels sanitaris a causa d'aquest virus, tot i que, segons ells, aquesta era una situació previsible. El director del Servei Català de Salut va lloar així mateix la "màxima entesa" que està havent-hi entre la sanitat pública i la privada i ha destacat la "sort" que Catalunya compti amb "un bon parc hoteler" que podrà auxiliar els hospitals en els pròxims dies exercint d'extensió dels centres sanitaris.