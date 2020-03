Suspès el ple de març

La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 15:56

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va adoptar la setmana passada la decisió de cancel·lar la reunió ordinària del ple municipal corresponent al mes de març prevista per al pròxim divendres. L'alcalde va anunciar la mesura als portaveus dels Grups Municipals el passat dilluns 16 de març, després que el dissabte 14 de març el Govern espanyol decretés l'estat d'alarma a tot el territori. Avui s'ha fet efectiva la

desconvocatòria del ple, que s'ha comunicat a totes les persones que hi havien de prendre part.

Està previst que els temes que s'havien d'elevar al ple del mes de març es tractin en el ple corresponent al mes d'abril, que se celebrarà el divendres 24 d'abril a les 9.30 del matí, tal i com estava previst.