La Funerària municipal decideix seguir celebrant vetlles i cerimònies

24.03.2020 | 04:00

S'apliquen "amb rigor" les mesures per reduir el risc de contagi de coronavirus, però al mateix temps s'ofereix a les famílies fórmules "segures, dignes i sensibles" per acomiadar els difunts en aquesta situació excepcional. La Funerària segueix celebrant vetlles i cerimònies. Això sí: es procedirà a una nova reducció de l'aforament de persones i es restringirà al màxim el temps disponible. "D'aquesta manera es combina la seguretat i la prevenció amb la prestació, reduïda al màxim, d'un servei d'alta sensibilitat per a famílies". Amb les seves mesures, l'empresa municipal no se situa en la línia de l'Associació de Funeràries de Catalunya, que ha decidit no celebrar vetlles ni cerimònies.