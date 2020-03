Protecció Civil aclareix que les reparacions a domicili estan permeses

24.03.2020 | 13:10

Protecció Civil ha aclarit que les reparacions a domicili d'instal·lacions energètiques o electrodomèstics com calderes estan permeses perquè són un servei essencial, i ha aconsellat als treballadors dels súpers que exigeixin als clients mantenir la distància de seguretat.

Un cop més des que es decretés l'estat d'alarma, Protecció Civil ha atès a través del seu compte de twitter els nombrosos dubtes que genera el confinament a la ciutadania.

Així, en resposta a la pregunta d'un ciutadà a què se li ha espatllat l'escalfador, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que les reparacions a domicili estan permeses, ja que es tracta d'un servei essencial per a la població.

Una gran inquietud per als treballadors de supermercats i botigues d'alimentació és el fet que molts ciutadans no respecten les distàncies de seguretat en aquests establiments, el que augmenta el risc d'exposició per a aquests empleats.

Delgado ha aconsellat a aquests treballadors exigir als clients que mantinguin la distància de seguretat d'entre un metre i mig i dos, al temps que ha apel·lat a la responsabilitat i conscienciació dels usuaris.

Ha recordat, a més, que ahir el Govern va aprovar la normativa que estableix que la distància als centres de treball ha de ser entre un metre i mig i dos, de manera que ha insistit que els empleats dels establiments d'alimentació han d'exigir als clients.