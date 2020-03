La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 16:36

L'hotel Terrassa Park esdevindrà una mena d'hospital de campanya en els propers dies. Allà seran reubicats malalts lleus tant de Mútua com del CST, però la gestió la portarà Mútua. L'altre hotel de la ciutat, el Don Cándido, no reuneix les condicions per ser un centre sanitari temporal. Sí acollirà a personal sanitari que vingui a Terrassa d'altres localitats.