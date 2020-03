Investigadors de la UPC col·laboren amb Salut per fabricar mascaretes reutilitzables

La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 12:07

El Govern català s'ha posat en contacte amb investigadors i investigadores de la secció d'enginyeria tèxtil de la UPC a Terrassa per assessorar-se sobre la manera més ràpida i efectiva de fabricar mascaretes sanitàries reutilitzables per fer front a la COVID-19.

Segons afirma Mònica Ardanuy, professora de l'Eseiaat, "fa molt de temps que no es fabriquen mascaretes que es puguin rentar, esterilitzar i reutilitzar perquè s'han generalitzat globalment a tot el món les d'un sol us. Per això, és molt difícil trobar al mercat els teixits amb que es fabricaven". De fet, les mascaretes han de complir la normativa sanitària FFP1, FFP2 o FFP3 i la seva certificació requereix molt de temps. Segons explica Ardanuy, "en cas que trobem teixits adients, el temps de validació amb el grau d'exigència fixat amb anterioritat a l'expansió del COVID -19 seria de setmanes o fins i tot de mesos".

I és que el procés de fabricació de mascaretes reutilitzables contempla diferents fases. En primer lloc, s'han de seleccionar materials tèxtils amb alta capacitat de filtració de micropartícules. En segon lloc, s'han de realitzar assajos que confirmin la seva capacitat de filtratge, transpirabilitat i capacitat de respiració (a Espanya només els realitza al centre tecnològic AITEX, ubicat a València). Després, s'ha de fabricar el teixit i proveir-lo i finalment, s'han de confeccionar les mascaretes. Aquesta és la fase més senzilla, però, segons adverteix Ardanuy, "cal anar amb molt de compte amb el disseny per a que s'ajusti perfectament a la cara del professional sanitari.

La professora considera que "a Catalunya comptem amb una indústria tèxtil molt potent, en particular en tèxtils tècnics, que podria engegar aquest procés de manera molt ràpida". De fet, "totes aquestes empreses juntament amb associacions tèxtils, centres tecnològics i la UPC, ja estan treballant en aquesta direcció", diu.