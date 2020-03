Intercanvi d'aplaudiments entre sanitaris i policies

24.03.2020 | 08:53

Estaven separats per una barrera d'uns quants metres, però segurament poques vegades havien estat tan junts d'una manera no tangible. Policies i personal sanitari es van tributar un homenatge recíproc el passat cap de setmana a les portes dels dos hospitals de la ciutat, Mútua i l'Hospital de Terrassa. Primer, dissabte, els agents van estar a Mútua. El diumenge va ser el torn de l'Hospital (foto).

No sols es van dedicar aplaudiments. També va haver-hi lliurament de material per al personal sanitari que s'està bolcant amb els pacients amb intrepidesa en aquesta crisi. nebridi aróztegui