Entra en funcionament un espai d'alberg per a famílies

La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 08:23

Ahir, dilluns, va entrar en funcionament un espai d'alberg per a famílies, que s'ha ubicat a l'alberg de Joventut, situat al carrer de l'Alcalde Parellada. El centre, que serà gestionat per Serveis Socials i la Creu Roja, ja acollia ahir un total de divuit persones. Segons explica l'Ajuntament de Terrassa, els Serveis Socials municipals i l'assemblea local de la Creu Roja treballen estretament coordinats per atendre aquelles famílies que requereixin aquest servei i donar resposta a les necessitats que es derivin de la situació d'emergència.