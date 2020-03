Accés restringit a l'Hospital de Terrassa

La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 13:12

El Consorci Sanitari de Terrassa va iniciar ahir al vespre la restricció a l'entrada a l'Hospital de Terrassa, una mesura que va prendre MútuaTerrassa el passat dijous. S'ha tancat el servei de consultes externes i tot l'accés es fa per l'entrada principal. Un professional supervisarà quin és el motiu de la visita. Només poden entrar pacients pendents de tractaments específics (hospital de dia, d'oncologia, etc) i aquells familiars, que de forma excepcional, seran avisats per l'equip assistencial per visitar algun malalt.

Pel que fa als malalts ingressats, cada dia s'informarà als familiars per telèfon amb l'objectiu que no s'hagin de desplaçar al centre sanitari i que segueixin l'evolució del seu familiar ingressat. S'ha de recordar que l'accés d'Urgències pediàtriques també es per l'entrada principal, ja que es van traslladar a la planta 1 per poder ampliar la zona d'urgències d'adults. Els CAP estan oberts per atendre activitat inajornable i urgències, però es recomana no anar-hi si no és imprescindible.