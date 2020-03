Els Mossos aclareixen que el certificat de desplaçament no és obligatori

La crisi del coronavirus

23.03.2020 | 14:16

Els Mossos d'Esquadra han aclarit que el certificat de desplaçament impulsat pel Govern, operatiu des d'aquest dilluns, no és obligatori sinó que es tracta d'una eina que facilita la comunicació entre els ciutadans i la policia catalana sobre els motius pel qual s'està a la via pública.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat ha posat en marxa aquesta mitjanit un web per generar el 'certificat autoresponsable de desplaçament' en línia i poder portar-lo en qualsevol dispositiu electrònic.

El 'certificat autoresponsable de desplaçament' ha de complimentar-lo cada ciutadà indicant el supòsit permès pel qual ha sortit de casa, per tal de mostrar-lo als Mossos d'Esquadra si el demanen. Aquest ha estat un dels dubtes que més ha centrat les preguntes dels catalans en la ja habitual compareixença de l'intendent dels Mossos Josep Antoni Saumell a les xarxes socials des que es decretés l'estat d'alarma per atendre les consultes dels ciutadans.

Saumell ha aclarit que aquest document no és obligatori, sinó que es tracta d'una "manera de facilitar la relació amb els agents" a l'hora d'explicar els motius pels quals s'està a la via pública: "Si no el porten no passa absolutament res", ha recalcat l'intendent.