Més de 200 mil treballadors als ERTOs

La crisi del coronavirus

22.03.2020 | 20:28

Més de 200 mil treballadors estan ja sotmesos a expedients de regulació temporals d'Ocupació després de l'aprovació del reial decret del Govern central que regula una flexibilització de la seva tramitació. Al gran nombre d'expedients que ja s'estan tramitant, s'espera que se sumi un allau la setmana que comença demà com a conseqüència de l'aturada de l'activitat econòmica per culpa de la crisi del coronavirus, tant d'empreses que s'hi acullen per causes de força major com els ordinaris. Grans empreses com SEAT o Nissan, amb 14.000 i 3.000 treballadors respectivament encapçalen un llistat al que hi ha grans i petites i mitjanes empreses, a més de comerços de tot tipus.