L'Ajuntament crea un espai d'informació per a empreses i autònoms

L'Ajuntament crea un espai d'informació per a empreses i autònoms

La crisi del coronavirus

22.03.2020 | 12:59

L'Ajuntament de Terrassa ha creat un espai d'informació a la web municipal, en el mar del Pla d'Emergència Municipal, per concentrar tota la informació que pugui interessar a empreses i autònoms en relació a les mesures que tant l'Ajuntament com la Generalitat com el Govern central han adoptat en relació a la crisi del coronavirus. L'adreça és la següent: www.terrassa.cat/empresa-coronavirus