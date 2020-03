Els fisioterapeutes demanen ser inclosos al decret de tancament

La crisi del coronavirus

22.03.2020 | 19:48

La crisi del coronavirus està colpejant greument pimes i autònoms i els darrers en aixecar la veu són els fisioterapeutes. Reclamen al Gobierno de Pedro Sánchez que els inclogui en el decret de tancament derivat de l'estat d'alarma com a mesura "coherent i de responsabilitat" per frenar la propagació de la pandèmia. "Estem en contacte proper i perllongat amb els pacients i no tenint equips de protecció", recorden. La seva és una tasca que comporta la manipulació del cos humà per un temps perllongat a cada sessió.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs, el Col·legi Oficial de Podòlegs, el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes i el Col·legi de Logopedes han fet un comunicat conjunt en el qual sol·liciten el tancament de centres i consultes, restringint l'activitat a "les urgències imprescindibles i inexcusables".La crisi del coronavirus està colpejant greument pimes i autònoms i els darrers en aixecar la veu són els fisioterapeutes. Reclamen al Gobierno de Pedro Sánchez que els inclogui en el decret de tancament derivat de l'estat d'alarma com a mesura "coherent i de responsabilitat" per frenar la propagació de la pandèmia. "Estem en contacte proper i perllongat amb els pacients i no tenint equips de protecció", recorden. La seva és una tasca que comporta la manipulació del cos humà per un temps perllongat a cada sessió.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs, el Col·legi Oficial de Podòlegs, el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes i el Col·legi de Logopedes han fet un comunicat conjunt en el qual sol·liciten el tancament de centres i consultes, restringint l'activitat a "les urgències imprescindibles i inexcusables".

Alicia Milan és una de les fisioterapeutes autònomes afectades per la situació. Ha decidit tancar la seva consulta al carrer Ramon i Cajal de Terrassa "per coherència, per la seguretat dels meus pacients i del meu equip". Com ella, deixat d'atendre pacients pràcticament totes les consultes privades de la ciutat, incloses les especialitats mèdiques. "Treballem en contacte directe i perllongat amb les persones i ens resulta impossible mantenir dos metres de distància. Aquest és un risc extra pel fisio i pel pacient. Uns i altres podem ser portadors".

Els col·legis han denunciat que, a diferència dels professionals dels centres de salut, els fisios, odontòlegs, oftalmòlegs, podòlegs i òptics "no disposem del material de protecció necessari ni tenim accés a ell per la mancança general". Sense EPIs (equips de protecció individual), alerten, l'assistència als pacients a les consultes "provocaria un augment en el nombre de contagis", atès a l'edat i patologies prèvies de molts dels seus pacients, "personal especialment vulnerable". En la situació extrema que afronten els centres sanitaris, els professionals apel·len al Gobierno a imposar el cessament de l'activitat i a incorporar el seu sector al decret de tancament.

El gest també donaria una major cobertura econòmica al sector. Amb les consultes tancades, els fisios, logopedes, odontòlegs, podòlegs i òptics han vist com els seus ingressos desapareixien. El problema afecta 25 mil professionals a Catalunya, el 90 per cent dels col·legiats. "Els lloguers i els autònoms de març els hem de pagar malgrat la caiguda d'ingressos", recorda Alicia Milan. Com no estan obligats a tancar per decret, aquests professionals no se'n beneficien dels ajuts ràpids previstos. Fora del decret, el Gobierno ha previst una prestació extraordinària per cessament d'activitat, l'equivalent a l'atur dels treballadors assalariats, que és d'un 70 per cent de la base reguladora de la cotització. En paral·lel, la Generalitat ha aprovat un pagament únic de fins a 2.000 euros per autònom afectat que operi a Catalunya.