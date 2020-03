El servei de la Diputació de Barcelona s'amplia per la situació excepcional. El servei de la Diputació de Barcelona s'amplia per la situació excepcional.

Teleassistència activa una línia d'atenció 900 per atendre 2.000 persones

Redacció

21.03.2020 | 04:00

La Diputació ha activat més mesures de protecció per a persones grans. El Servei Local de Teleassistència (SLT) d'aquest organisme activa avui dimecres una línia d'atenció 900 excepcional per atendre 2.000 persones grans que actualment no tenen aquest servei. La nova línia es dirigeix...