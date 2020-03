La Policia Municipal organitza un mini-carnestoltes als balcons de Can Parellada

La crisi del coronavirus

Redacció

21.03.2020 | 21:01

Una patrulla de la Policia Municipal de Terrassa, en funcions de vigilància per Can Parellada, al carrer Itàlia, va recordar a través del sistema de megafonia del cotxe, als veïns la necessitat de mantenir el confinament: "Somos consicientes de cómo lo estáis pasando, no es grato pero tenéis que permanecer en ella. Vosotros que podéis, seguid en casa; fuera ya estamos nosotros". Immediatament van proposar una activitat als veïns, grans i petits. Les agents policials van demanar als veïns fe un concurs de disfresses, un "minicarnaval", deien.

Els hi van donar dues hores i van tornar i es van trobar una petita festa de carnestoltes als balcons de la zona. Hi havia pirates i superherois i disfresses de tot tipus. Van aprofitar per avisar a Eco-equip per que escombressin una zona del carrer. El agents van rebre l'agraïment dels veïns en forma d'aplaudiments.