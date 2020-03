La crisi del coronavirus

21.03.2020 | 20:36

Solidàries Terrassa elaboren mascaretes per a col·lectius vulnerables i per a comerços oberts al públic. Les confeccionen persones voluntàries amb material cedit per empreses. La primera entrega s'ha fet avui al Mercat de la Independència i hi ha assistit l'alcalde, Jordi Ballart, que ha penjat aquesta fotografia a les seves xarxes socials.