Sanitat descarta augmentar les mesures de confinament de moment

La crisi del coronavirus

20.03.2020 | 17:26

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat intensificar les mesures de protecció adoptades fins ara per Espanya, que, ha dit, estan entre les més dures de la Unió Europea i el món, i ha assegurat: "Si es compleixen rigorosament, ens ajudaran a derrotar el virus".

Així ho ha manifestat Illa en la roda de premsa que ha ofert aquest divendres amb el ministre de Ciència, Pedro Duque, en la qual ha estat preguntat per la possibilitat de decretar un "confinament total" de la població a les comunitats més afectades per la pandèmia del coronavirus, com són Madrid i Catalunya.

"Complint aquestes mesures pensem que estem en condicions de vèncer el virus", ha insistit Illa, tot i que ha assenyalat que "naturalment estudiarem totes les mesures i suggeriments que ens arribin i, si en algun moment penséssim que són necessàries, les adaptaríem".

Illa ha recordat que les mesures de l'estat d'alarma estan vigents durant 14 dies, ha subratllat que demà, dissabte, "arriben a l'equador" i ha advertit que la "segona part és difícil i és dura".

"Seran dies complicats", ha emfatitzat, "perquè veurem un increment de casos" fins que s'arribi al cim i "aconseguim doblegar la corba".

També s'ha referit a l'ordre ministerial sobre les mesures que s'han d'adoptar en les residències de gent gran, que ha dit que són un "focus d'atenció prioritària, perquè les persones grans que estan en aquests recintes són un col·lectiu fràgil".

Després de recordar que l'ordre decreta "el tancament de les que sigui possible tancar", així com l'aïllament de les persones contagiades, el ministre ha reclamat al col·lectiu que treballa en els centres de gent gran que "segueixi al peu de la lletra les indicacions" i que extremi totes les mesures de precaució i redueixin al màxim els seus contactes socials.