La crisi del coronavirus

20.03.2020 | 12:04

L'Ajuntament de Terrassa recorda que no es poden utilitzar els espais naturals dels voltants de la ciutat per esbarjo degut a les estrictes ordres de confinament. Ja ha anunciat també que es els cossos policials controlaran que els ciutadans no es moguin al llarg del cap de setmana cap a les segones residències.