Neteja extraordinària a la via pública contra el Covid-19

La crisi del coronavirus

20.03.2020 | 17:30

L'Ajuntament netejarà amb hipoclorit de sodi diluït, un producte efectiu però "no nociu per persones i animals", assegura, determinats espais públics de la ciutat per contribuir al fre de l'avanç del coronavirus a Terrassa. El Comitè d'Emergència ha acordat contractar una empresa especialitzada i la campanya desinfectant es portarà a terme els dies vinents a diferents punts de la ciutat.

Es començarà pels exteriors i accessos als centres de salut i continuarà per les zones de l'espai públic que tinguin un ús freqüent, com els entorns dels comerços d'alimentació i les farmàcies.