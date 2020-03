La crisi del coronavirus

Redacció

21.03.2020 | 00:51

El personal de MútuaTerrassa ha editat un nou vídeo d'agraïment als professionals de la salut pel seu esforç en la lluita contra el Covid-19. També a la ciutadania, per no saturar les urgències en un moment tan delicat com l'actual. Una nova crida a quedar-se a casa per no propagar la pandèmia.