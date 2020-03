Més de cent persones denunciades per incomplir l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

20.03.2020 | 18:03

La Policia Local ha denunciat al llarg del dia d'ahir i aquesta matinada un total de 104 persones per incompliment de les mesures de l'estat d'alarma. D'aquestes, 30 van ser denunciades per trobar-se al carrer sense motiu justificat, ja sigui en solitari o en grup o assegudes en bancs; 26 per trobar-se en grups a l'aire lliure i consumint begudes alcohòliques en diferents places i parcs de la ciutat; i deu que circulaven amb més d'una persona a l'interior d'un vehicle sense tenir cap causa que ho justifiqui, o bé per trobar-se a l'interior del vehicle, estacionat, amb més d'una persona al seu interior, entre altres denúncies.