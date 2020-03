Operatiu, l'alberg d'emergència de l'Escola França

20.03.2020 | 13:49

Creu Roja i Ajuntament de Terrassa han instal·lat un alberg per a persones sense sostre a l'Escola França amb 60 places per tal de garantir l'atenció de totes les persones que necessiten acolliment. El passat cap de setmana es va ampliar l'horari del Centre d'Acolliment Nocturn L'Andana a 24 h per protegir les persones usuàries del servei que durant el dia ja no disposaven de cap altre recurs on salvaguardar-se. Ahir dijous es va traslladar el servei a l'escola per tal de poder ampliar la capacitat de l'Andana que ja té completes les 40 places ordinàries i les 5 extraordinàries que s'obren davant qualsevol emergència.