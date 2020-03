L'Ajuntament garanteix el serveix d'atenció domiciliària a les 1.850 persones inscrites

20.03.2020 | 16:29

El govern municipal, tal com ja va anunciar aquest dijous, està absolutament compromès a garantir el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a totes les persones que el reben, que són 1.850 aproximadament. L'Ajuntament dóna la màxima prioritat a la salut i a l'atenció a tothom qui ho necessita, i reforçarà el servei per tal que tothom qui ho necessiti tingui accés al SAD. A través de Serveis Socials, es farà un seguiment individualitzat de tot aquest col·lectiu i es donaran les instruccions pertinents a les empreses que gestionen el servei, a les quals ahir se'ls va garantir la seva continuïtat, que implica la continuïtat laboral de les persones que actualment hi treballen. Per atendre qualsevol consulta de les persones i famílies que formen part d'aquest col·lectiu, a més dels contactes habituals, es determina que se centralitzin al telèfon 010, el qual les transmetrà immediatament a Serveis Socials.