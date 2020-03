Interior de la seu de Càritas de Terrassa, que aquests dies manté la seva lluita solidària. Nebridi Aróztegui Interior de la seu de Càritas de Terrassa, que aquests dies manté la seva lluita solidària.

La crisi del coronavirus

Càritas manté els serveis més essencials

Redacció

20.03.2020 | 04:00

Tant la seu de Càritas de Terrassa com les altres nou que hi ha repartides per tot Catalunya mantenen aquests dies la seva activitat més essencial per tal de seguir donant suport a les persones i famílies més fràgils tot i l'estat d'alarma decretat pel Govern. Es mantenen principalment aquells serveis que...